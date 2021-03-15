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Правительство с 1 мая поменяет механизм формирования цен на топливо

Правительство с 1 мая поменяет механизм формирования цен на топливо
Скорректированный демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо по планам должен заработать с 1 мая, Минфин России уже готовит для этого законопроект, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В понедельник Новак провел рабочее совещание с профильными федеральными органами исполнительной власти при участии представителей нефтегазовых компаний о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе топливного демпфера.

Экономика

По материалам: ria.ru
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