Правительство с 1 мая поменяет механизм формирования цен на топливо

Лидия Мартынова

Скорректированный демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо по планам должен заработать с 1 мая, Минфин России уже готовит для этого законопроект, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В понедельник Новак провел рабочее совещание с профильными федеральными органами исполнительной власти при участии представителей нефтегазовых компаний о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе топливного демпфера.