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Президент США Байден проведет первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов

Президент США Джо Байден сейчас планирует первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов, передает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники. Это поможет вскоре оплатить долгосрочную экономическую программу поддержки в рамках пандемии коронавируса.

В отличие от пакета экономической помощи на целых $1,9 трлн, данная инициатива будет куда более масштабной. Белый дом также предложит повышение налогов, озвученное в новой предвыборной президентской программе Байдена. Также ожидается еще и отмена закона Трампа о преференции различным корпорациям и состоятельным людям. Главными нововведениями будет повышение корпоративного налога с 21 до 28 %, а также повышение налога на доходы физлиц, которые зарабатывают более 400 тысяч $ в год.

Сообщение Президент США Байден проведет первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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