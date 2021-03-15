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Прибыль бизнеса в России рекордно рухнула

Прибыль бизнеса в России рекордно рухнулаФото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

В 2020 году совокупная прибыль российских средних и крупных предприятий составила 12,42 триллиона рублей. Это на 23,5 процента меньше показателей за предыдущий год. Об этом свидетельствуют данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру». Обрушение, указали эксперты, оказалось рекордным за 12 лет — с 2008-го.

Аналитики указали, что сильнее всего доходы упали весной 2020-го на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. При этом, восстановление доходов предприятий началось только в октябре, а их рост был отмечен лишь в последние три месяца года. По итогам прошлого года финансовые показатели бизнеса ухудшились в 48 из 85 регионов России, сильнее всего — в Северной Осетии. Там, указали в FinExpertiza, убыток вырос до 3 миллиардов рублей.

Лидером по абсолютному размеру недополученной прибыли стала Москва, поскольку именно в столице карантинные ограничения были наиболее жесткими. Доходы столичного бизнеса упали за год на 2,1 триллиона рублей — на 43,2 процента.

Ранее эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) заключили, что Россия впервые за 30-летний постсоветский период прошла кризис лучше, чем остальной мир в целом. Если глобальная экономика в результате пандемии коронавируса в 2020 году упала в среднем на 3,5 процента. В то же время ВВП России сократился на 3,1 процента, что меньше, чем прогнозировалось.

У оживления экономики нашелся и минус — уровень конфликтности деловой среды в стране снова вернулся к росту после нескольких кварталов падения. Эксперты объясняют это снятием карантинных ограничений и постепенным восстановлением экономики в целом.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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