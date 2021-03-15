Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Приходилось пиво ей вливать в рот": друг Фирсова рассказал, как тот "лечил" Легкоступову алкоголем

"Приходилось пиво ей вливать в рот": друг Фирсова рассказал, как тот "лечил" Легкоступову алкоголем

"Приходилось пиво ей вливать в рот": друг Фирсова рассказал, как тот "лечил" Легкоступову алкоголем

14 августа прошлого года Валентина Легкоступова при загадочных обстоятельствах скончалась на 55-м году жизни. Друг ее мужа Юрия Фирсова откровенно рассказал "Комсомольской правде" о последних днях певицы.

Приятель Юрия Фирсова, попросивший не называть его имя, раскрыл обстоятельства их встречи, случившейся еще до смерти Валентины Легкоступовой. По словам друга, у яхтсмена тогда тряслись руки.

"Юра сам мне рассказал о ее падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: "я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом". Он говорил ,что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот <...> Он думал, что ей это поможет, ну знаете, когда человек несколько дней пьет, ему от новой дозы алкоголя лучше становится", - утверждает источник.

Как рассказал приятель Фирсова, яхтсмен пытался таким образом облегчить состояние певицы, при этом сам тогда находился в запое.

"Я после всего этого просто перестал с ним общаться. Сначала хотел пойти в Следственный комитет, все рассказать. Потом решил подождать пока меня вызовут. Но это так и не случилось," - сообщил источник.

Напомним, Легкоступова впала в кому после травмы головы и запоя с мужем Юрием Фирсовым. Врачам так и не удалось спасти известную певицу — артистка скончалась в реанимации.

Сам Фирсов считает, что ничего не предвещало беды. Он признался, что они "немного перебрали с алкоголем" в тот самый роковой день. Мужчина и подумать не мог, какой трагедией обернется падение поскользнувшейся Легкоступовой в ванной. "У нее на голове не было ни крови, ни подтеков", — отметил Фирсов.

Юрий Фирсов до этого пришел на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

"Я такую вину сейчас чувствую. Валя ведь пила совсем немного. Виню себя в том, что не смог сберечь жену. Простите меня все!" — заявил мужчина.

Юрий Фирсов рассказал Андрею Малахову о последнем желании Валентины Легкоступовой.

"Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это — с момента наших первых встреч. У нее были такие дикие боли, поэтому она просила сжечь себя после смерти. Человек иногда проговаривает такие вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен", — заявил мужчина со слезами на глазах.

Как писал NEWSTES, ранее еще один бывший муж Валентины Легкоступовой вступил в борьбу за ее наследство.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о резком росте цен
Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о резком росте цен
В Европе приготовились ввести четырехдневную рабочую неделю
В Европе приготовились ввести четырехдневную рабочую неделю
Названы причины для дальнейшего роста цен на бензин в России
Названы причины для дальнейшего роста цен на бензин в России
В Минздраве допустили запуск процессов старения из-за коронавируса
В Минздраве допустили запуск процессов старения из-за коронавируса
Вирусолог оценил интенсивность следующей волны коронавируса в России
Вирусолог оценил интенсивность следующей волны коронавируса в России
Российский врач раскрыл способы борьбы с весенней хандрой
Российский врач раскрыл способы борьбы с весенней хандрой
Замешаны дипломаты: в Закарпатье бандитам из России помогали стать венграми
Замешаны дипломаты: в Закарпатье бандитам из России помогали стать
Модели, тату-мастера и бизнесвумен: кто пришел пиариться на шоу «Холостяк»?
Модели, тату-мастера и бизнесвумен: кто пришел пиариться на шоу
Дженнифер Лопес ответила на слухи о разрыве с Алексом Родригесом: «Вы тупые»
Дженнифер Лопес ответила на слухи о разрыве с Алексом Родригесом: «Вы
Германия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Германия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Евросоюз засудит Британию за Brexit не по правилам
Евросоюз засудит Британию за Brexit не по правилам
В МИД России заявили о разрушенном доверии крымчан к Украине
В МИД России заявили о разрушенном доверии крымчан к Украине

Топ на сегодня

В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог
В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо

Еще по теме

«Прекратите пить» — в сети всплыла переписка Валентины Легкоступовой и сына Юрия Фирсова
"Не вяжется с позицией Фирсова": адвокат о многочисленных травмах Валентины Легкоступовой
Друг Легкоступовой рассказал о внезапной реакции мужа певицы на ее смерть
Друг Валентины Легкоступовой: «Она мечтала о таком муже, как Иосиф Пригожин»