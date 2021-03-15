"Приходилось пиво ей вливать в рот": друг Фирсова рассказал, как тот "лечил" Легкоступову алкоголем

Вадим Карасев

14 августа прошлого года Валентина Легкоступова при загадочных обстоятельствах скончалась на 55-м году жизни. Друг ее мужа Юрия Фирсова откровенно рассказал "Комсомольской правде" о последних днях певицы.

Приятель Юрия Фирсова, попросивший не называть его имя, раскрыл обстоятельства их встречи, случившейся еще до смерти Валентины Легкоступовой. По словам друга, у яхтсмена тогда тряслись руки.



"Юра сам мне рассказал о ее падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: "я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом". Он говорил ,что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот <...> Он думал, что ей это поможет, ну знаете, когда человек несколько дней пьет, ему от новой дозы алкоголя лучше становится", - утверждает источник.



Как рассказал приятель Фирсова, яхтсмен пытался таким образом облегчить состояние певицы, при этом сам тогда находился в запое.

"Я после всего этого просто перестал с ним общаться. Сначала хотел пойти в Следственный комитет, все рассказать. Потом решил подождать пока меня вызовут. Но это так и не случилось," - сообщил источник.

Напомним, Легкоступова впала в кому после травмы головы и запоя с мужем Юрием Фирсовым. Врачам так и не удалось спасти известную певицу — артистка скончалась в реанимации.

Сам Фирсов считает, что ничего не предвещало беды. Он признался, что они "немного перебрали с алкоголем" в тот самый роковой день. Мужчина и подумать не мог, какой трагедией обернется падение поскользнувшейся Легкоступовой в ванной. "У нее на голове не было ни крови, ни подтеков", — отметил Фирсов.

Юрий Фирсов до этого пришел на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".



"Я такую вину сейчас чувствую. Валя ведь пила совсем немного. Виню себя в том, что не смог сберечь жену. Простите меня все!" — заявил мужчина.

Юрий Фирсов рассказал Андрею Малахову о последнем желании Валентины Легкоступовой.

"Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это — с момента наших первых встреч. У нее были такие дикие боли, поэтому она просила сжечь себя после смерти. Человек иногда проговаривает такие вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен", — заявил мужчина со слезами на глазах.



Как писал NEWSTES, ранее еще один бывший муж Валентины Легкоступовой вступил в борьбу за ее наследство.