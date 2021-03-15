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Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США

Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за СШАФото: Lindsey Wasson / Reuters

Два ведущих производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca и Johnson & Johnson предупредили, что мировое производство вакцин может оказаться под угрозой из-за экспортного контроля США. Об этом сообщила газета Financial Times.

Исполнительный директор фармацевтической компании Biological E, Махима Датла заявил изданию, что американские поставщики, возможно, не выполнят заказы глобальных клиентов из-за использования Вашингтоном Закона об оборонном производстве, подписанном предыдущим президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года.

Исполнительный директор Института сыворотки Индии — крупнейшего в мире производителя вакцин — Адар Пунавалла, отметил, что Закон об оборонном производстве может подорвать глобальные усилия по вакцинации. «Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в продуктах из Соединенных Штатов», — сказал он, пояснив, что если производители не смогут получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором.

В конце декабря президент США Джо Байден сообщил, что намерен использовать закон военного времени для того, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса. Нормативный акт, который предполагает мобилизацию производства для борьбы с COVID-19, предпишет частным компаниям поддерживать усилия властей.

В мире

По материалам: lenta.ru
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