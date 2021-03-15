Раскрыты детали о жизни погибшей в Москве школьницы со следами укусов собак

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

14-летняя школьница, которую обнаружили мертвой на козырьке подъезда дома в Москве со следами укусов собак, сбежала из дома и жила в подъезде. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, подросток состояла на учете. Также сообщается, что соседи жаловались на девушку, пока она три дня жила в общем пространстве дома.

В итоге школьница остановилась у своего 15-летнего друга на время, пока его родители уехали. В квартире мальчика на улице Барклая остались два американских стаффордширских терьера, принадлежащих его отцу. Посреди ночи молодой человек по неясной причине вышел, а его подруга осталась наедине с собаками.

Ранее отец школьника заверил, что его собаки никогда не бросались на людей. Москвич отверг взаимосвязь между двумя событиями. По его словам, у погибшей обнаружили рваную рану предплечья — даже если допустить, что девушку укусила собака, это не могло побудить ее выпрыгнуть из окна. Кроме того, двери в квартиру были открыты и школьница могла выйти. Мужчина отметил, что его сын нарушил запрет и привел подругу в гости, когда его не было дома.

14 марта в столице нашли тело школьницы со следами укусов собаки. Прокуратура Москвы организовала проверку по факту происшествия. Также было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).