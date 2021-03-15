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Раскрыты детали о жизни погибшей в Москве школьницы со следами укусов собак

Раскрыты детали о жизни погибшей в Москве школьницы со следами укусов собакФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

14-летняя школьница, которую обнаружили мертвой на козырьке подъезда дома в Москве со следами укусов собак, сбежала из дома и жила в подъезде. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, подросток состояла на учете. Также сообщается, что соседи жаловались на девушку, пока она три дня жила в общем пространстве дома.

В итоге школьница остановилась у своего 15-летнего друга на время, пока его родители уехали. В квартире мальчика на улице Барклая остались два американских стаффордширских терьера, принадлежащих его отцу. Посреди ночи молодой человек по неясной причине вышел, а его подруга осталась наедине с собаками.

Ранее отец школьника заверил, что его собаки никогда не бросались на людей. Москвич отверг взаимосвязь между двумя событиями. По его словам, у погибшей обнаружили рваную рану предплечья — даже если допустить, что девушку укусила собака, это не могло побудить ее выпрыгнуть из окна. Кроме того, двери в квартиру были открыты и школьница могла выйти. Мужчина отметил, что его сын нарушил запрет и привел подругу в гости, когда его не было дома.

14 марта в столице нашли тело школьницы со следами укусов собаки. Прокуратура Москвы организовала проверку по факту происшествия. Также было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Россия

По материалам: lenta.ru
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