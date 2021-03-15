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Reuters: Евросоюз решился начать переговоры о закупке "Спутника V"

Reuters: Евросоюз решился начать переговоры о закупке "Спутника V"

Евросоюз готовится начать переговоры о возможности закупки российской вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" – об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Европейский чиновник, ответственный за переговоры с производителями вакцин от имени всего объединения, назвал условием для начала процесса получение запросов как минимум от четырех европейских государств. Правительства сейчас рассматривают такую возможность.

В настоящий момент у ЕС есть соглашения с шестью производителями вакцин, ведутся переговоры еще с двумя, все они – западные. Четыре препарата уже одобрены, но из-за медленного наращивания темпов производства общеевропейская кампания по вакцинации находится под угрозой срыва.

До этого Венгрия и Словакия уже закупили "Спутник V". Евросоюз не запрещает принимать подобные решения при условии, что национальные правительства возьмут на себя полную ответственность за последствия применения несертифицированного в ЕС препарата. Помимо них "Спутником" заинтересовалась Чехия, а Италия может купить лицензию на его выпуск для компании ReiThera.

Соглашения о российской вакцине также подписали Индия, Бразилия и Аргентина. Германия готова начать ее выпуск, но при условии одобрения контролирующими органами.

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По материалам: uposters.ru
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