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РКН обвинил Facebook в цензуре из-за ограничений против канала "Крым 24"

РКН обвинил Facebook в цензуре из-за ограничений против канала "Крым 24"

Роскомнадзор направил компании Facebook письмо с требованием снять все ограничения, действующие в отношении Instagram-аккаунта телеканала "Крым 24". Об этом сообщает пресс-служба РКН.

Администрация соцсети, принадлежащей Facebook, ранее запретила публиковать текстовые посты с этой учетной записи.

"Действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - говорится в письме ведомства.

Ранее Роскомнадзор объявил о принудительном замедлении работы Twitter в России в связи с тем, что американская компания уже несколько лет игнорирует запросы регулятора об удалении запрещенного контента, такого как пропаганда наркотиков и самоубийств и детская порнография.

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По материалам: uposters.ru
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