РКН обвинил Facebook в цензуре из-за ограничений против канала "Крым 24"

Вадим Карасев

Роскомнадзор направил компании Facebook письмо с требованием снять все ограничения, действующие в отношении Instagram-аккаунта телеканала "Крым 24". Об этом сообщает пресс-служба РКН.

Администрация соцсети, принадлежащей Facebook, ранее запретила публиковать текстовые посты с этой учетной записи.



"Действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - говорится в письме ведомства.



Ранее Роскомнадзор объявил о принудительном замедлении работы Twitter в России в связи с тем, что американская компания уже несколько лет игнорирует запросы регулятора об удалении запрещенного контента, такого как пропаганда наркотиков и самоубийств и детская порнография.