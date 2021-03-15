Роспотребнадзор нашел нарушения на российском комбинате школьного питания

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Специалисты нашли нарушения на комбинате школьного питания в городе Ачинске Красноярского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Виновные должностные лица, юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ в виде административных штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что на комбинате не было меню для детей, которым необходимо лечебное и диетическое питание. Также отсутствовал контроль на линии раздачи, найдены нарушения изготовления и хранения блюд, реализовывалась просроченная продукция.

Ранее в марте сообщалось, что в 25 школах Красноярска отравился 91 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет. Во всех случаях диагностирован кишечный иерсиниоз. Возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.