Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Роспотребнадзор нашел нарушения на российском комбинате школьного питания

Роспотребнадзор нашел нарушения на российском комбинате школьного питания

Роспотребнадзор нашел нарушения на российском комбинате школьного питанияФото: Кирилл Брага / РИА Новости

Специалисты нашли нарушения на комбинате школьного питания в городе Ачинске Красноярского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Виновные должностные лица, юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ в виде административных штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что на комбинате не было меню для детей, которым необходимо лечебное и диетическое питание. Также отсутствовал контроль на линии раздачи, найдены нарушения изготовления и хранения блюд, реализовывалась просроченная продукция.

Ранее в марте сообщалось, что в 25 школах Красноярска отравился 91 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет. Во всех случаях диагностирован кишечный иерсиниоз. Возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Папа скучает по тебе!»: внуки принцессы Дианы довели публику до слез письмами ей
«Папа скучает по тебе!»: внуки принцессы Дианы довели публику до слез
Цветочная фея Тейлор Свифт, трусы Дуа Липы и утянутая талия Бейонсе: разбор нарядов «Грэмми-2021»
Цветочная фея Тейлор Свифт, трусы Дуа Липы и утянутая талия Бейонсе:
ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»
ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»
Третья волна коронавируса обрушилась на Европу
Третья волна коронавируса обрушилась на Европу
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик
На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Раскрыты детали о жизни погибшей в Москве школьницы со следами укусов собак
Раскрыты детали о жизни погибшей в Москве школьницы со следами укусов
Роспотребнадзор нашел нарушения на российском комбинате школьного питания
Роспотребнадзор нашел нарушения на российском комбинате школьного
"Оправдывает название": NI оценил российского "Терминатора"
"Оправдывает название": NI оценил российского "Терминатора"
Эксперты обсудили направления развития деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
Эксперты обсудили направления развития деятельности центров
Система совершенствования олимпиад нуждается в обсуждении и систематизации
Система совершенствования олимпиад нуждается в обсуждении и

Топ на сегодня

Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике

Еще по теме

В Ачинске нашли нарушения на комбинате школьного питания
Более 90 детей отравились салатами в российских школах
Более 80% объектов легкой промышленности не прошли проверку Роспотребнадзора
Сеть пиццерий «Папа Джонс» оштрафовали на 3,5 млн руб за антисанитарию