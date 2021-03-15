Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роспотребнадзор проверил организацию питания в 54% школ РФ

Роспотребнадзор проверил организацию питания в 54% школ РФ

Роспотребнадзор проверил 24,2 тысячи школ (54% от общего количества школ в РФ) и 4,3 тысячи поставщиков продуктов, занимающихся организацией питания учащихся. В 15% случаев выявлены нарушения хранения, в 13% – маркировки продуктов, в 12,3% – сроков прохождения медосмотров персоналом пищеблока. Об этом на оперативном совещании в Правительстве РФ сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что с начала сентября 2020 года 7,3 миллиона учащихся 1–4-х классов в 39,2 тысячи школ России обеспечены горячим питанием.

На эти цели в 2021 году направлено 59,2 миллиарда рублей. По ее словам, в целом проект работает «практически без сбоев».

«На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в десяти регионах страны осталось 295 школ, до конца не устранивших замечания», – прокомментировала вице-премьер.

Татьяна Голикова напомнила, что создан оперативный штаб, который доложит об окончательных результатах проверок 1 апреля 2021 года.

«По всем фактам выявленных нарушений приняты меры, положенные законодательством: наложены штрафы на сумму более 147 миллионов рублей, изъято около 59 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям, приостановлена деятельность 146 поставщиков продуктов, и 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков», – информировала она.

Вице-премьер уточнила, что в целом по сравнению с прошлым учебным годом более чем в три раза сократилось число необоснованной замены блюд в меню школьников, исключены из питания детей отдельные виды продуктов. Так, показатель суммарной массы выдаваемых в завтраке блюд был доведен до нормы 500 г – в прошлом году в среднем это было 410 г.

«В соответствии с принципами здорового питания сокращено количество колбасных и кондитерских изделий и увеличена доля фруктов и овощей», – сообщила Татьяна Голикова.
 

 

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"
Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"
Настя Стецевят перенесла свадьбу из-за проблем со здоровьем
Настя Стецевят перенесла свадьбу из-за проблем со здоровьем
Алена Савкина намекает на помолвку с Ильей Семиным
Алена Савкина намекает на помолвку с Ильей Семиным
Названо число погибших военных в двух чеченских войнах
Названо число погибших военных в двух чеченских войнах
Проценко рассказал о пользе вакцинации пожилых
Проценко рассказал о пользе вакцинации пожилых
Самым пожилым вакцинированным в Москве стал 104-летний мужчина
Самым пожилым вакцинированным в Москве стал 104-летний мужчина
Альфа-банк нанял рэпера Моргенштерна на постоянную работу
Альфа-банк нанял рэпера Моргенштерна на постоянную работу
В состав участников праймериз "Единой России" впервые войдут волонтёры
В состав участников праймериз "Единой России" впервые войдут волонтёры
РКН обвинил Facebook в цензуре из-за ограничений против канала "Крым 24"
РКН обвинил Facebook в цензуре из-за ограничений против канала "Крым
Опубликован список номинантов на «Оскар»
Опубликован список номинантов на «Оскар»
Фильм Кончаловского лишили шанса на «Оскар»
Фильм Кончаловского лишили шанса на «Оскар»
Экс-следователю дали шесть лет колонии за взятку
Экс-следователю дали шесть лет колонии за взятку

Топ на сегодня

Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме

Еще по теме

Все ученики начальной школы обеспечиваются горячим питанием – Татьяна Голикова
В Хабаровском крае прокомментировали информацию о низкой готовности школ
Власти Чечни в новом учебном году обеспечат горячим питанием более 131 тысячи учащихся начальных классов
В России 90% школ заявили о полной готовности к началу учебного года