Роспотребнадзор проверил организацию питания в 54% школ РФ

Влада Некрасова

Роспотребнадзор проверил 24,2 тысячи школ (54% от общего количества школ в РФ) и 4,3 тысячи поставщиков продуктов, занимающихся организацией питания учащихся. В 15% случаев выявлены нарушения хранения, в 13% – маркировки продуктов, в 12,3% – сроков прохождения медосмотров персоналом пищеблока. Об этом на оперативном совещании в Правительстве РФ сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что с начала сентября 2020 года 7,3 миллиона учащихся 1–4-х классов в 39,2 тысячи школ России обеспечены горячим питанием.

На эти цели в 2021 году направлено 59,2 миллиарда рублей. По ее словам, в целом проект работает «практически без сбоев».

«На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в десяти регионах страны осталось 295 школ, до конца не устранивших замечания», – прокомментировала вице-премьер.

Татьяна Голикова напомнила, что создан оперативный штаб, который доложит об окончательных результатах проверок 1 апреля 2021 года.

«По всем фактам выявленных нарушений приняты меры, положенные законодательством: наложены штрафы на сумму более 147 миллионов рублей, изъято около 59 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям, приостановлена деятельность 146 поставщиков продуктов, и 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков», – информировала она.

Вице-премьер уточнила, что в целом по сравнению с прошлым учебным годом более чем в три раза сократилось число необоснованной замены блюд в меню школьников, исключены из питания детей отдельные виды продуктов. Так, показатель суммарной массы выдаваемых в завтраке блюд был доведен до нормы 500 г – в прошлом году в среднем это было 410 г.

«В соответствии с принципами здорового питания сокращено количество колбасных и кондитерских изделий и увеличена доля фруктов и овощей», – сообщила Татьяна Голикова.

