Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

России предрекли дефицит отечественного кино

России предрекли дефицит отечественного киноФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Советник президента России по культуре Владимир Толстой предрек России дефицит отечественного кино. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы сейчас основные угрозы видим в том, что зритель будет смотреть из российского кино в 2023-2024 годах. Финансирование нынешнего года меньше всех предыдущих, и оно просто не позволит поддержать необходимое количество новых проектов, как лидерских, так и иных», — заявил Толстой.

По его словам, вопрос увеличение финансирования будет согласовываться с президентом России Владимиром Путиным. Если главу государства не удастся убедить в необходимости выделения денег, то через пару лет страну ждет серьезный провал в этой сфере, считает советник президента по культуре.

Как пояснил Толстой, ранее Фонд кино мог поддерживать более 50 проектов в год, однако теперь из-за сокращения финансирования на помощь могут рассчитывать максимум 12-15 картин. Это приведет к тому, что кинотеатры будут показывать до 90 процентов иностранного кино.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Байден собрался значительно повысить налоги
Байден собрался значительно повысить налоги
В изменении климата увидели возможности для России
В изменении климата увидели возможности для России
Японская компания создала съедобные кружки для пива
Японская компания создала съедобные кружки для пива
Камчатский край вошел в число лучших регионов России по итогам реализации нацпроекта «Образование» в 2020 году
Камчатский край вошел в число лучших регионов России по итогам
Загородные детские лагеря Алтайского края начали подготовку к летней оздоровительной кампании
Загородные детские лагеря Алтайского края начали подготовку к летней
В ОмГПУ пройдет Слет педагогических классов Омской области
В ОмГПУ пройдет Слет педагогических классов Омской области
Давида Манукяна захейтили за пиар на пожилых стариках
Давида Манукяна захейтили за пиар на пожилых стариках
Асмус снова сыграет в «Тексте»: «Будет жестче, чем кино для взрослых»
Асмус снова сыграет в «Тексте»: «Будет жестче, чем кино для взрослых»
В НАТО не увидели угрозы в России
В НАТО не увидели угрозы в России
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Франция и Италия остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Франция и Италия остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Первые хвалебные отзывы о «Лиге справедливости Зака Снайдера» появились в интернете
Первые хвалебные отзывы о «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Топ на сегодня

Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19

Еще по теме

Толстой назвал Марка Захарова мудрым и талантливым человеком
Советник Путина: Россия намерена добиваться возвращения коллекции золота скифов в Крым
Толстой: закон о культуре планируется представить к осени
В Кремле предложили вывести культуру из социальной сферы