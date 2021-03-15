Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе

Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работеФото: Pixabay

Московская полиция предупредила россиян о всплеске мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Там пояснили, что площадки с объявлениями о найме на работу зачастую привлекают мошенников возможностью раствориться среди честных предложений о работе и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь.

Собеседник агентства отметил, что мошенники обещают предоставить за вознаграждение заинтересованным в работе людям контакты прямого работодателя. Однако после того, как требуемая сумма к ним поступает, они перестают выходить на связь. В связи с этим в полиции призвали внимательно относиться ко всем представленным предложениям.

В ведомстве подчеркнули, что кадровые и рекрутинговые агентства действительно не сообщают наименование компании соискателю до момента приглашения на собеседование. При этом агентства получают вознаграждение за проделанную работу по подбору сотрудника от компании, с которой у агентства заключен соответствующий договор, а не от соискателя.

Ранее телефонный мошенник с полугодовым стажем, который занимается массовым обзвоном жителей России и представляется сотрудником «Сбербанка», раскрыл секретные способы и схемы обмана россиян. Он уточнил, что ежедневно набирает номера около полутора тысяч человек, и примерно сто из них становятся жертвами афер. При этом за одну неделю ему максимально удавалось похитить полторы тысячи долларов (около 112 тысяч рублей).

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе
Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе
Жена разоблачила измену мужа и перечислила четыре признака неверности мужчин
Жена разоблачила измену мужа и перечислила четыре признака неверности
Эксперт перечислил правила безопасных покупок в интернете
Эксперт перечислил правила безопасных покупок в интернете
Постпред при Совете Европы раскрыл последствия ухода России из организации
Постпред при Совете Европы раскрыл последствия ухода России из
Россиян призвали подождать месяц до весеннего тепла
Россиян призвали подождать месяц до весеннего тепла
Россиянин насмерть сбил инспектора ДПС
Россиянин насмерть сбил инспектора ДПС
Знаменитого льва с заставки киностудии MGM заменили цифровой копией
Знаменитого льва с заставки киностудии MGM заменили цифровой копией
В Азербайджане стартуют первые после эскалации в Карабахе учения
В Азербайджане стартуют первые после эскалации в Карабахе учения
Маша Малиновская: «Я разъелась, сама не заметила, как появились лишние килограммы»
Маша Малиновская: «Я разъелась, сама не заметила, как появились
Екатерина Кузнецова из-за карантина на три месяца застряла на Шри-Ланке
Екатерина Кузнецова из-за карантина на три месяца застряла на
Душе хотелось праздника: под Винницей директор молокозавода начал палить в воздух из автомата и обесточил половину поселка
Душе хотелось праздника: под Винницей директор молокозавода начал
Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"
Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"

Топ на сегодня

Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit

Еще по теме

Раскрыты популярные мошеннические схемы на сайтах с объявлениями
СМИ узнали о погибших при пожаре на складе в Москве россиянах
На Ямале разбился Ми-8
В работе базы ГИБДД по всей России произошел сбой