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Россиянам назвали лучший момент для продажи долларов

Россиянам назвали лучший момент для продажи долларовФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Лучшее время для продажи долларов — момент, когда курс иностранной валюты начинает снижаться. Об этом россиянам рассказал преподаватель Школы Бизнеса «Синергия» Антон Емельянов в разговоре с агентством «Прайм».

По его словам, менять доллары на рубли становится выгодно во время роста цен на нефть. «В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортеры и так получают большой объем валютной выручки, которая в свою очередь давит на валютный рынок», — объяснил эксперт.

Помимо этого на снижение курса валют может повлиять положительное сальдо внешнеторгового баланса — это означает, что в страну поступает больше валюты, чем уходит.

Емельянов не рекомендовал хранить валюту в сейфе. Так, лучшей инвестицией будет открытие вкладов в банках или приобретение долговых обязательств. «Если же ваша цель в получение высокой доходности валютных активов, то сегодня для частных инвесторов открыты возможности торговли на биржах акциями иностранных компаний», — добавил специалист. Он подчеркнул, что в этом случае необходимо помнить о высоких рисках.

Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля. По его словам, рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов. Эксперт указал, что в пользу российской валюты сыграют дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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