Россиянам раскрыли причины весеннего недомогания

Вадим Карасев

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik раскрыл причины весеннего недомогания.

По его словам, одна из самых частых причин плохого самочувствия россиян в межсезонье с резкими перепадами температур — банальная простуда. Специалист отметил, что не стоит волноваться из-за насморка, который появляется только на холоде, но, если к нему присоединяются другие симптомы, стоит начать лечение.

«Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей», — пояснил врач. Он отметил, что если симптомов простуды нет, а недомогание не проходит, дело может быть в переутомлении.

Снижение температуры, гипотермия, могут говорить о переутомлении человека, которое связано, в частности, с обстановкой вокруг ковида. «Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится», — сказал Кузьменко.

Он также пояснил, что не стоит рассчитывать на чудесное восстановление сил с помощью приема витаминов. «Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне», — подчеркнул врач.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что защититься от простуды в начале весны россияне смогут благодаря правильной одежде и ношению маски. По ее словам, сейчас самое главное — это не переохлаждаться и не стоять долго на холодном ветре. Необходимо помнить о перепадах температуры в течение дня. Чаще всего люди подхватывают простуду из-за теплого дня и холодного утра и вечера.