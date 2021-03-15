Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам раскрыли причины весеннего недомогания

Россиянам раскрыли причины весеннего недомоганияФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik раскрыл причины весеннего недомогания.

По его словам, одна из самых частых причин плохого самочувствия россиян в межсезонье с резкими перепадами температур — банальная простуда. Специалист отметил, что не стоит волноваться из-за насморка, который появляется только на холоде, но, если к нему присоединяются другие симптомы, стоит начать лечение.

«Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей», — пояснил врач. Он отметил, что если симптомов простуды нет, а недомогание не проходит, дело может быть в переутомлении.

Снижение температуры, гипотермия, могут говорить о переутомлении человека, которое связано, в частности, с обстановкой вокруг ковида. «Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится», — сказал Кузьменко.

Он также пояснил, что не стоит рассчитывать на чудесное восстановление сил с помощью приема витаминов. «Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне», — подчеркнул врач.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что защититься от простуды в начале весны россияне смогут благодаря правильной одежде и ношению маски. По ее словам, сейчас самое главное — это не переохлаждаться и не стоять долго на холодном ветре. Необходимо помнить о перепадах температуры в течение дня. Чаще всего люди подхватывают простуду из-за теплого дня и холодного утра и вечера.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду
Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от
Россиянам назвали лучший момент для продажи долларов
Россиянам назвали лучший момент для продажи долларов
В зоне ООС враг девять раз открывал огонь, ранен украинский боец
В зоне ООС враг девять раз открывал огонь, ранен украинский боец
Россиянам раскрыли причины весеннего недомогания
Россиянам раскрыли причины весеннего недомогания
Раскрыты цены в постном меню для чиновников и депутатов
Раскрыты цены в постном меню для чиновников и депутатов
В Крыму назвали ответственных за водную блокаду
В Крыму назвали ответственных за водную блокаду
Билли Айлиш получила «Грэмми»
Билли Айлиш получила «Грэмми»
В Госдуме предложили создать новый кодекс
В Госдуме предложили создать новый кодекс
После интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри канал обвинили в искажении фактов
После интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри канал обвинили
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост

Топ на сегодня

Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на

Еще по теме

Россиянам раскрыли способ пережить резкую смену температур
Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»
Врач раскрыла причины озноба
Врач рассказал россиянам о правильном лечении насморка