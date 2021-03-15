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Россиянин избил глухонемого пенсионера за неспособность ответить на вопрос

Россиянин избил глухонемого пенсионера за неспособность ответить на вопросФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Житель Екатеринбурга избил глухонемого 75-летнего пенсионера за то, что тот не был способен ответить на его вопрос. Сейчас мужчину разыскивает полиция, сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

«Дедушка ждал свой автобус. Худощавый мужчина что-то у него спросил, но дедушка не смог ответить, так как он глухонемой, инвалид с детства. Этот мужчина ударил его в нос, в ухо. Дедушка потерял равновесие, упал, и мужчина стал запинывать ногами лежачего пенсионера — по ребрам и по бедрам», — рассказала внучка пострадавшего.

После этого пенсионер смог самостоятельно подняться, доехать до дома и рассказать родственникам, что с ним случилось. Семья отвезла его в больницу, а затем пострадавший написал на обидчика заявление в полицию.

Родственница пенсионера также рассказала, что у ее деда были зафиксированы ушибы носа, уха, головы, грудной клетки, ребер и области бедра.

Ранее сообщалось, что житель Кирова пнул в спину инвалида, который мешал ему пройти в магазин. Позднее он признался, что был не прав, и заявил о готовности извиниться перед пострадавшим. По словам россиянам, ему показалось, что инвалид тянет руки к его жене.

Россия

По материалам: lenta.ru
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