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Россиянин насмерть сбил инспектора ДПС

Россиянин насмерть сбил инспектора ДПСФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Житель Владивостока насмерть сбил инспектора ДПС в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Водитель иномарки за прошлый год 67 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. «По предварительной информации, в момент ДТП 22-летний водитель Prius вновь ехал с превышением допустимой скорости движения», — заявили в УМВД по Приморскому краю. Также указывается, что россиянин является уроженцем Кемеровской области. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.

Авария произошла 14 марта. Женщина 1945 года рождения за рулем Toyota Carina перестраивалась и задела Toyota Prius. От удара водитель не смог справиться с управлением, его автомобиль отбросило на полицейского и припаркованные машины. Старший инспектор ДПС умер в реанимации, у него остались жена и пятилетняя дочь.

Возбуждено дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В декабре прошлого года в Москве инспектора ДПС дважды сбили на дороге. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как такси сбивает стоящего на дороге полицейского. Люди бросаются на помощь к пострадавшему, и в этот момент в них врезается другой автомобиль.

Россия

По материалам: lenta.ru
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