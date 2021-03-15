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Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5GФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Житель Чукотки получил штраф за распространение в мессенджере недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи. Об этом сообщает региональная прокуратура, передает РИА Новости.

В прокуратуре пояснили, что россиянин в мессенджере писал о вреде для здоровья от работы вышек 5G. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

«Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу», — отметили в прокуратуре.

В январе ученые Научно-исследовательского института медицины труда (НИИ МТ) им. Измерова раскрыли результаты исследования безопасности 5G. По данным экспертов, максимально возможный уровень излучения базовых станций может быть увеличен. Ученые отметили, что в России одни из самых строгих в мире санитарных требований по излучению — почти в 100 раз жестче, чем во многих европейских странах.

Россия

По материалам: lenta.ru
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