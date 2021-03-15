Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянина заподозрили в издевательстве и насилии над 12-летней дочерью

Россиянина заподозрили в издевательстве и насилии над 12-летней дочерью

Россиянина заподозрили в издевательстве и насилии над 12-летней дочерьюФото: pixabay.com

Следственный комитет России по Москве начал проверку по факту жестокого обращения гражданина с 12-летней дочерью. Об этом в Instagram написала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

По предварительной информации, фотографии, на которых запечатлены синяки на лице ребенка, были сделаны в феврале. Также девочка подвергалась побоям в марте. «Сейчас подключены все уполномоченные структуры. Коллега в регионе в ближайшее время встретится с девочкой. (...) ситуацию держим на контроле», — пояснила омбудсмен.

О физическом и психологическом насилии над ребенком написала ее сестра в Instagram, передает «Лайф». Она поделилась, что после смерти матери в 2017 году отец регулярно издевается над девочкой и оскорбляет ее. «Отец заставляет ее есть испорченную еду, кладет в суп барсучий жир и силой заставляет это есть. Хранит в туалетной комнате выпивку, в этот момент девочке запрещено ходить в туалет. Он ей говорит терпеть», — рассказала ее сестра.

По словам сестры юной москвички, раньше отец подобным образом обращался и с ней. Так он присылал ей на телефон порнографические ролики и делал намеки сексуального характера. Теперь же он зовет вторую дочку «полежать с ним, пообниматься под одеялом в трусах».

Сестра девочки прожила с ним год, а затем сбежала к бабушке. Она хочет забрать девочку к себе, однако ей не отдают ребенка. Также мужчина отбирает у дочери телефон и пытается ограничить ее контакты с внешним миром.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро
Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро
Песня о протестах в США стала лучшей по версии «Грэмми»
Песня о протестах в США стала лучшей по версии «Грэмми»
Анна Семенович заморозила яйцеклетки
Анна Семенович заморозила яйцеклетки
Названа рекордсменка по числу наград «Грэмми» среди женщин
Названа рекордсменка по числу наград «Грэмми» среди женщин
В российском регионе 54 населенных пункта остались без света из-за ветра
В российском регионе 54 населенных пункта остались без света из-за
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянина заподозрили в издевательстве и насилии над 12-летней дочерью
Россиянина заподозрили в издевательстве и насилии над 12-летней
Билли Айлиш завоевала еще одну статуэтку "Грэмми"
Билли Айлиш завоевала еще одну статуэтку "Грэмми"
Трамп тайно раскритиковал Меган Маркл за интервью
Трамп тайно раскритиковал Меган Маркл за интервью
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Федосеева-Шукшина не нужна! Семейная идиллия Бари Алибасова и бывшей жены, лечившейся в психушке — видео
Федосеева-Шукшина не нужна! Семейная идиллия Бари Алибасова и бывшей
«Огонь мгновенно охватил помещение»: в центре Днепра горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома
«Огонь мгновенно охватил помещение»: в центре Днепра горела квартира

Топ на сегодня

Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС

Еще по теме

Кузнецова рассказала о школьнице, пытавшейся смыть ребенка в унитаз
Детский омбудсмен одобрила обращение о запрете абортов
Омбудсмен Кузнецова считает, что пора осудить вопрос о педагогической тайне
Отец удерживаемой в Турции молодой петербурженки готов отпустить ее