Российские чиновники начали платить за консультации астрологов

Вадим Карасев

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Государственный центр «Мой бизнес» анонсировал в Челябинске мероприятие, названное «бизнес-девичником», где местные предпринимательницы смогут получить консультации астролога и нумеролога, а также «заглянуть в свое подсознание с помощью метафорических карт». Об инициативе российских чиновников рассказал портал Znak.

Как отмечает издание, опубликовавшее скриншот объявления, до ребрендинга центр назывался «Территория бизнеса». Он является объединением нескольких региональных институтов поддержки бизнеса.

Инициативы центр оплачивает с помощью областных фондов поддержки предпринимательства и поддержки промышленности. Курируют фонды министерства экономического развития и министерства промышленности региона.

По состоянию на 15:00 по московскому времени, объявление на сайте организации выглядит по-другому. Дата и время проведения остались неизменными — 18 марта с 11 до 16 часов, однако список тем отсутствует.

Вместо него указано, что по уровню женского предпринимательства регион находится в числе лидеров по России, а объясняются такие результаты как раз проведением «бизнес-девичников». На данный момент в анонсе говорится, что гостьи, около 100 человек, поделятся друг с другом своими «секретами и инсайтами» и зарядятся положительной энергией.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что в астрологию верит каждый шестой владелец бизнеса в России. При рассмотрении кандидатуры соискателя они обращают внимание на знак зодиака.