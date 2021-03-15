Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские чиновники начали платить за консультации астрологов

Российские чиновники начали платить за консультации астрологовФото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Государственный центр «Мой бизнес» анонсировал в Челябинске мероприятие, названное «бизнес-девичником», где местные предпринимательницы смогут получить консультации астролога и нумеролога, а также «заглянуть в свое подсознание с помощью метафорических карт». Об инициативе российских чиновников рассказал портал Znak.

Как отмечает издание, опубликовавшее скриншот объявления, до ребрендинга центр назывался «Территория бизнеса». Он является объединением нескольких региональных институтов поддержки бизнеса.

Инициативы центр оплачивает с помощью областных фондов поддержки предпринимательства и поддержки промышленности. Курируют фонды министерства экономического развития и министерства промышленности региона.

По состоянию на 15:00 по московскому времени, объявление на сайте организации выглядит по-другому. Дата и время проведения остались неизменными — 18 марта с 11 до 16 часов, однако список тем отсутствует.

Вместо него указано, что по уровню женского предпринимательства регион находится в числе лидеров по России, а объясняются такие результаты как раз проведением «бизнес-девичников». На данный момент в анонсе говорится, что гостьи, около 100 человек, поделятся друг с другом своими «секретами и инсайтами» и зарядятся положительной энергией.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что в астрологию верит каждый шестой владелец бизнеса в России. При рассмотрении кандидатуры соискателя они обращают внимание на знак зодиака.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"
Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"
Настя Стецевят перенесла свадьбу из-за проблем со здоровьем
Настя Стецевят перенесла свадьбу из-за проблем со здоровьем
Алена Савкина намекает на помолвку с Ильей Семиным
Алена Савкина намекает на помолвку с Ильей Семиным
Названо число погибших военных в двух чеченских войнах
Названо число погибших военных в двух чеченских войнах
Проценко рассказал о пользе вакцинации пожилых
Проценко рассказал о пользе вакцинации пожилых
Самым пожилым вакцинированным в Москве стал 104-летний мужчина
Самым пожилым вакцинированным в Москве стал 104-летний мужчина
Альфа-банк нанял рэпера Моргенштерна на постоянную работу
Альфа-банк нанял рэпера Моргенштерна на постоянную работу
В состав участников праймериз "Единой России" впервые войдут волонтёры
В состав участников праймериз "Единой России" впервые войдут волонтёры
РКН обвинил Facebook в цензуре из-за ограничений против канала "Крым 24"
РКН обвинил Facebook в цензуре из-за ограничений против канала "Крым
Опубликован список номинантов на «Оскар»
Опубликован список номинантов на «Оскар»
Фильм Кончаловского лишили шанса на «Оскар»
Фильм Кончаловского лишили шанса на «Оскар»
Экс-следователю дали шесть лет колонии за взятку
Экс-следователю дали шесть лет колонии за взятку

Топ на сегодня

Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме

Еще по теме

В Татарстане создали центр поддержки бизнеса в сфере высоких технологий
Руководитель отдела господдержки МСП тюменского руководства защитит проект на конференции в Челябинске
Мантуров призвал регионы активнее создавать фонды поддержки промышленности
В ГД внесут законопроекты, защищающие бизнес от нечестных правоохранителей