Российские охотники провели полгода в тайге и выжили

Вадим Карасев

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области двое охотников полгода провели в тайге и выжили. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

По данным ведомства, в октябре 2020 года 45-летний мужчина и его 67-летний отец отправились из поселка Соляная на охотничьи угодья в верховье реки Тагул на самодельной деревянной лодке. С собой они взяли припасы, снегоход и оружие.

Через полгода гражданская жена 45-летнего охотника обратилась в полицию, пишет ТАСС. Сотрудники ведомства организовали спасательную операцию и обратились к одному из местных жителей, знающих территорию. Он подошел к зимовью охотников и забрал их на аэролодке.

По словам охотников, сначала один из них заболел, поэтому вовремя покинуть угодья не удалось. Потом на реке поднялась вода, и мужчины не могли выбраться из тайги ни на снегоходе, ни на лыжах. Кроме того, в месте, где они находились, нет сотовой связи.

В сентябре 2020 года волонтеры нашли заблудившихся в лесу жительниц Красноярского края и помогли им спастись от медведя, отвлекая его тушей коровы. В поисках участвовали полицейские, волонтеры, родственники и местные жители — всего около 40 человек.