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Российский губернатор огорчился покупкой его портретов в школе

Российский губернатор огорчился покупкой его портретов в школеИван БелозерцевФото: РИА Новости

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев огорчился сообщениями о принуждении родителей учеников пензенской школы к покупке портретов главы региона. Его слова приводит пресс-секретарь Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

«Очень огорчен. Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство», — заявил российский губернатор. По его словам, в таком проявлении уважения к себе он не нуждается и осуждает подобное поведение.

Белозерцев поручил министру образования Пензенской области провести в школе служебную проверку, выявить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности.

Глава региона также извинился перед родителями школьников. «Поборы в школах на любые цели и под любым предлогом строго запрещены», — отметил Белозерцев.

В 2019 году Белозерцев потребовал от муниципальных властей исключить поборы с родителей учеников на нужды школы. Он указал на то, что для россиян со скромным достатком такие сборы средств являются огромной проблемой.

Россия

По материалам: lenta.ru
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