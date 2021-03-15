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Российский врач раскрыл способы борьбы с весенней хандрой

Российский врач раскрыл способы борьбы с весенней хандройФото: Hedgehog Digital / Unsplash

К весне у людей начинается истощение из-за авитаминоза и эпидемий респираторных заболеваний. Способы борьбы с весенней хандрой раскрыл врач-психиатр Евгений Фомин, передает «Москва 24».

По словам Фомина, на состояние влияет и продолжительность светового дня. Несмотря на то что весной он увеличивается, он все равно слишком короткий по сравнению с летним периодом.

Фомин добавил, что весной одно состояние может сопровождаться другим. «Например, авитаминоз может сопровождаться тревожными расстройствами. Безусловно, они влияют друг на друга. И здесь решение одного вопроса может улучшить состояние другой проблемы», — объяснил он.

Исправить ситуацию можно с помощью витамина D, позитивно влияющего на психосоматику. Его можно купить в аптеке без рецепта, но перед приемом лучше сдать анализ на уровень вещества в организме.

Также стоит увеличить физическую активность, так как спорт способствует улучшению эмоционального фона человека. Кроме того, может помочь смена обстановки, например поездка в другой город. Можно начать новое хобби, что поможет отвлечься от негативных мыслей.

Ранее в Минздраве рассказали, что ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет. В министерстве пояснили, что начинать следовать принципам ЗОЖ надо как можно раньше, так как здоровые привычки вносят вклад в продолжительность жизни.

Россия

По материалам: lenta.ru
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