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Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро

Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро
В начале недели рубль демонстрирует укрепление к американской и европейской валютам, об э том свидетельствуют данные Московской биржи.

Уточняется, что в понедельник колебания возникли на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7:07 (по Москве) потерял 4 копейки, достигнув 73,29 рубля. Курс евро упал на 11 копеек – до 87,59 рубля.

Brent поднялась на 0,7% и составляет 69,7 доллара за баррель.оценил возможный эффект ухода от "долларовой зависимости".
Экономика

По материалам: ria.ru
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