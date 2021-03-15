Рубль начал торги с укрепления к доллару и евро

Влада Некрасова

В начале недели рубль демонстрирует укрепление к американской и европейской валютам, об э том свидетельствуют данныеМосковской биржи.

Уточняется, что в понедельник колебания возникли на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7:07 (по Москве) потерял 4 копейки, достигнув 73,29 рубля. Курс евро упал на 11 копеек – до 87,59 рубля.

Brent поднялась на 0,7% и составляет 69,7 доллара за баррель.оценил возможный эффект ухода от "долларовой зависимости".