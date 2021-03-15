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С 1 апреля в России изменятся правила проведения экзамена на права в ГИБДД

С 1 апреля вводятся некоторые изменения. Площадка и город будут объединены, сообщает «ФАН». Упражнения, которые ранее сдавались на закрытой площадке, заезд в гараж, параллельная парковка, змейка и другие, теперь будут проходить на реальных улицах. Однако, площадка все же останется для некоторых категорий транспорта: квадроциклы, мотоциклы, мопеды и трициклы.

Маршрутов для сдачи экзамена будет несколько. Для этого в городах выделят несколько улиц. И если раньше преподаватели автошкол знали точно по каким маршрутам будет экзамен и тренировали там потенциальных водителей, то сейчас, экзаменатор непосредственно во время движения будет решать куда ехать. Это приблизит экзаменуемого к реальным дорожным условиям.

Система оценки тоже будет изменена. Система влияния ошибок на оценку претерпит корректировки. Например, не пристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону будут в числе грубых нарушений.

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Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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