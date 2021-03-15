"Самолет" закупит инфраструктуру для "умного" дома у резидента "Сколково"

Влада Некрасова

Девелопер "Самолет" планирует закупить смарт-инфраструктуру на сумму более 1 миллиарда рублей в течение 5 лет у резидента "Сколково"- пермской IT-компании Unicorn для внедрения технологии "умного" дома в своих жилых проектах, сообщили РИА Недвижимость в девелоперской компании.

Ранее газета "Ведомости" написала о том, что "Самолет" планирует в течение пяти лет потратить на цифровизацию своего бизнеса и покупку IT-проектов около 8 миллиардов рублей. Как ожидает компания, это позволить увеличить эффективность ее работы и повысит качество самих проектов.

"Группа "Самолет" выбрала компанию Unicorn стратегическим партнером в области технологий "умного дома" и внедрит платформу Ujin во всех новых проектах", - отметил собеседник агентства. По его словам, при выборе партнера компания протестировала более 20 систем и остановились на Ujin, поскольку это открытая система, которая может интегрироваться с 95% существующего на рынке оборудования.

Как уточнил собеседник агентства, "Самолет" начнет сдавать первые ЖК с "умными технологиями" летом этого года, пилотный проект будет реализован в московском проекте "Квартал Некрасовка". "А далее с второй половины года большинство наших проектов будут включать стартовый пакет "умного" дома, который можно будет расширять за дополнительную плату", - сказал он.

При этом платформа Ujin будет доступна всем покупателям по умолчанию, базовый пакет будет предоставляться бесплатно. При желании покупатели квартир могут и отказаться от него, добавил собеседник агентства.

Он отметил, что платформа объединяет все сервисы, необходимые для функционирования "умного" ЖК, в том числе, связанные с ЖКХ, системами безопасности и инженерными системами. Кроме того, Ujin включает в себя маркетплейс — сервис для покупки товаров в магазинах, как находящихся на территории жилого комплекса, так и в непосредственной близости от него.