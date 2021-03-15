Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самые популярные в России машины снова подорожали

Самые популярные в России машины снова подорожалиФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России снова подорожали одни из самых популярных машин. Как сообщает ТАСС, цены на автомобили Lada в стандартной комплектации в марте среднем выросли на 2 процента. «Автоваз» повысил цены уже второй раз в этом году.

Так, самая продаваемая модель Lada Granta подорожала на 11 тысяч рублей, Vesta — на 20 тысяч рублей, a Lada X-Ray — на 15 тысяч рублей. Обновленные Lada Largus и Niva Travel стали дороже на 15 тысяч рублей, а Lada Niva Legend — на 8 тысяч рублей.

До этого «Автоваз» повышал цены в январе. Lada Vesta универсал стала стоить больше на 31 тысячу рублей, а в версии Cross — на 39 тысяч. С февраля Toyota, Lexus, Skoda и Kia тоже подняли цены на свои модели. В среднем стоимость массовых моделей выросла на 10-30 тысяч рублей, а премиальных — более чем на 50 тысяч рублей. Очередное подорожание может произойти в марте.

Ранее в марте в «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ) сообщили, что с начала 2021 года в России стали продавать больше машин, авторынок хоть и показал рост, но скромный: в феврале продажи выросли на 0,8 процента. Общий объем российского авторынка составил чуть больше 120 тысяч автомобилей (плюс 1008 машин по сравнению с февралем 2020-го). В топе продаж остаются автомобили ВАЗ, Skoda и Mazda.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Самые популярные в России машины снова подорожали
Самые популярные в России машины снова подорожали
Прибыль бизнеса в России рекордно рухнула
Прибыль бизнеса в России рекордно рухнула
Кинотеатр "Иллюзион" отметит 55-летие юбилейной программой
Кинотеатр "Иллюзион" отметит 55-летие юбилейной программой
В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров
В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров
Брат казненного «вагнеровцами» сирийца подал заявление в СК
Брат казненного «вагнеровцами» сирийца подал заявление в СК
Названо число погибших в Сирии российских военных
Названо число погибших в Сирии российских военных
Китай ответил на претензии Украины по Крыму
Китай ответил на претензии Украины по Крыму
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
«Кто предатель?» Бутусов призвал Зеленского дать ответ по вагнергейту
«Кто предатель?» Бутусов призвал Зеленского дать ответ по вагнергейту
Бывшего возлюбленного Бузовой раскритиковали за выступление в доме престарелых
Бывшего возлюбленного Бузовой раскритиковали за выступление в доме
Ариана Гранде украла победу на Грэмми у Чонгука
Ариана Гранде украла победу на Грэмми у Чонгука
Топ-7 худших нарядов Грэмми-2021
Топ-7 худших нарядов Грэмми-2021

Топ на сегодня

В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России

Еще по теме

В России снова вырастут цены на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» поднял цены на новые Lada
«АвтоВАЗ» назвал цену новой Lada Vesta SW
LADA Vesta в России значительно подорожала