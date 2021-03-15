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Система совершенствования олимпиад нуждается в обсуждении и систематизации

Система совершенствования олимпиад нуждается в обсуждении и систематизации

Современные вызовы, особенно ситуация, складывающаяся в последние годы, подтвердили необходимость пересмотра подхода к совершенствованию порядка проведения олимпиад школьников, в том числе всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщил Министр просвещения Сергей Кравцов на заседании экспертной группы Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России. В мероприятии в качестве сопредседателя также принял участие Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Участники заседания обсудили построение эффективной системы выявления способностей у детей и молодёжи. Одной из главных тем заседания стало обсуждение подходов к совершенствованию проведения всероссийской олимпиады школьников.

«В прошлом году мы вынуждены были отменить заключительный этап всероссийской олимпиады, признав призёрами участников регионального этапа, набравших проходной балл, что вызвало массу вопросов в части льготного поступления в вузы. Я предлагаю на следующих совещаниях обсудить подходы по совершенствованию процедур проведения олимпиад и их систематизировать», – отметил Министр просвещения России Сергей Кравцов.

В ходе встречи Валерий Фальков подчеркнул готовность Министерства науки и высшего образования принять участие в пересмотре порядка проведения всероссийской олимпиады школьников.

В качестве предложения для обсуждения, позволяющего повысить объективность результатов на каждом этапе, также рассматривалась возможность использования информационно-коммуникационных технологий при проведении олимпиады (в том числе во время демонстрации заданий и проведении апелляций).

«После запуска пилотного проекта по проведению школьного этапа олимпиады в шести субъектах мы получили уникальные результаты: проведение школьного этапа олимпиады с использованием ИКТ позволяет повысить как качество проведения олимпиады, так и уровень вовлечения школьников в их участие», – обратила внимание руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Обсуждался также вопрос внесения в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников изменений, предусматривающих её проведение как по учебным предметам, так и по междисциплинарным направлениям.

Общество

По материалам: edu.ru
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