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СМИ: в России предложат ввести "кэшбек для инвесторов"

СМИ: в России предложат ввести "кэшбек для инвесторов"
Правительство России подготовит программу инвестиционного роста для подготовки изменений в режим защиты капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что возможное внесение изменений связано с тем, что вложения в проекты, связанные с наукой невелики. В рамках программы "Новый инвестиционный цикл" предлагается одобрить четыре проекта – изменения в режим соглашений, создание условий для запуска инвестпроектов в регионах, пересборка правил промышленного строительства и доступные финансы для инвестиционных проектов.

Также обсуждается введение налогового вычета для участников соглашений. Ожидаются предложения по введению кэшбэка для инвесторов. При этом проект направлен на развитие крупного и среднего бизнеса, сообщает телеканал "360".

сообщало, что Песков заявил о неоспоримой макроэкономической стабильности в России.
Экономика

По материалам: ria.ru
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