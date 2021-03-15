СМИ: в России предложат ввести "кэшбек для инвесторов"

Влада Некрасова

Правительство России подготовит программу инвестиционного роста для подготовки изменений в режим защиты капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что возможное внесение изменений связано с тем, что вложения в проекты, связанные с наукой невелики. В рамках программы "Новый инвестиционный цикл" предлагается одобрить четыре проекта – изменения в режим соглашений, создание условий для запуска инвестпроектов в регионах, пересборка правил промышленного строительства и доступные финансы для инвестиционных проектов.

Также обсуждается введение налогового вычета для участников соглашений. Ожидаются предложения по введению кэшбэка для инвесторов. При этом проект направлен на развитие крупного и среднего бизнеса, сообщает телеканал "360".

сообщало, что Песков заявил о неоспоримой макроэкономической стабильности в России.