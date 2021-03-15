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Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы

Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что не видит себя депутатом Госдумы, так как никуда не хочет уезжать из Крыма, где осталось еще много работы.

"Я состоявшийся человек и был им еще до того, как стал спикером парламента. Мне нравится Крым, и я никуда не хочу отсюда уезжать. Здесь еще предстоит полно работы. Мы идем одной командой с главой республики Сергеем Аксеновым и должны сделать все, что обещали крымчанам", - сказал Константинов.

Политика

По материалам: ria.ru
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