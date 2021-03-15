Стыдоба! Тарзан слил свой интим в социальную сеть

Влада Некрасова

Любитель обнажаться Сергей Глушко, по сей день являющийся мужем певицы Наташи Королевой (несмотря на истории с изменами), снова слил в сеть свои обнаженные фотографии. Впрочем, удивляться этому не стоит. Они появляются в ленте стриптизера с периодичностью и не являются каким-то новшеством. Однако, отметим, что ранее он не восхвалял свое тело так откровенно, что вызвало смех среди комментаторов поста. «Вот сижу и думаю…. …почему люди считают рисование искусством,а построение красивого тела — нет..? Ведь второе гораздо сложнее…. Сначала была красота тела,а потом уже родилось желание его нарисовать…» — высказался с нотками романтизма Тарзан.

Кажется, на данный момент в семье у Глушко все прекрасно. Наташа, по-видимому, вовсе не против подобного самовыражения и публикаций мужа, так сказать, без трусов. Наоборот, Королева оставляет лайки под постами любимого, но, не секрет, что некоторые женщины, подписанные на Тарзана, не разделяют ее уверенности в «изменнике». «Вообще бы заставила его инстаграм удалить. Что это такое за срам??», «Мда)) чужая семья потемки) Никогда не понимала, как можно с таким человеком жить, вся жизнь наружу в прямом смысле», — осуждают любителя откровенных танцев.







