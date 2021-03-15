Тайку Вайтити рассмешила премия "Грэмми" за саундтрек к "Кролику Джоджо"

Алексей Вольцев

Новозеландского актера и режиссера Тайку Вайтити рассмешила полученная премия "Грэмми" в номинации "Лучший сборник саундтреков для Visual Media" за его фильм "Кролик Джоджо". Своей реакцией он поделился в твиттере.

"Лол, что???", — прокомментировал он новость, в которой отметили его и награду.

До этого Вайтити вышел в прямой эфир на церемонии награждения "Грэмми" и с иронией отметил: "Что я могу сказать? Это было так давно, что я почти ничего не могу вспомнить о создании этого фильма. Но мне кажется, что он никогда не исчезнет, ​​и это меня очень радует. Это все. Теперь мне нужно вернуться к работе (намекая на съемки четвертой части блокбастера Marvel о Торе, которые сейчас проходят в Австралии. — Прим. ред.)".

Премьера антивоенной сатиры состоялась в ноябре 2019 года. За эту работу режиссер получил премию "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".