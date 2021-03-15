Татьяна Устинова: «Полдвенадцатого ночи, а я не думаю, что муж пошел в стриптиз-бар»

Алексей Вольцев

Писательница счастлива с Евгением Устиновым уже 33 года. Татьяна Витальевна призналась, что давно не ревнует супруга. По словам автора детективных романов, она не устраивает скандалы мужу, даже если тот поздно приходит домой.

52-летняя Татьяна Устинова уверена в честности мужа. Писательница и не думает о том, что у супруга может появиться другая женщина. «Я вышла замуж очень рано и, к счастью, за Женю. В 2021-м 33 года будет как мы женаты. Всю жизнь он всем помогает, мне в первую очередь. Хохочет в трудные времена и говорит: «Ничего, прорвемся!» Мне никогда не приходило в голову в нем сомневаться. Например, время полдвенадцатого ночи, а я не думаю, что он пошел в стриптиз-бар. Думаю: «На электричку опоздал. Надо супа горячего… Замерз, наверное», — рассказала телеведущая в программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».

Автор детективных романов отметила, что Евгений всегда поддерживал ее любые начинания. «Если бы у меня был другой муж, то я бы была какой-нибудь вздорной бабой. Женька всегда на моей стороне, он никогда в жизни мне не сказал: «Ты с этим не справишься! Зачем ты это делаешь?» Неважно, что это: писать книжку, вести программу, родить сына через 10 лет после первого. Он всегда говорит, что у меня все получится. И у меня получается!» — добавила Устинова.

Сейчас Татьяна Витальевна работает над новым романом. Женщина любит творить в тишине и одиночестве. «Не имею права писать так, чтобы прочитав мою книгу, человек захотел повеситься. Я считаю, что закрыв книгу, человек должен пойти поцеловать мужа, жену и сказать: «Пойдемте чай пить, я вам сейчас такой сюжет расскажу!» — поделилась писательница.

Как подчеркнула телеведущая, бывает, что ее работы жестко критикуют. Устинова же старается не принимать критику близко к сердцу. «Однажды прочитала разгромную статью о себе. Претензией было то, что в моих книжках всегда благополучный финал. Пришла к Женьке, рыдаю, говорю, что критик обругал. Спросила у мужа, может, мне написать, что в конце все умерли, на что он мне ответил: «Твоя задача не увеличивать энтропию, а сокращать. У тебя это получается, так и действуй. Шут с этим критиком. Напиши, как прекрасна жизнь». С тех пор я пишу, как прекрасна жизнь», — заключила Татьяна Витальевна.