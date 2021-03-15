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Телеведущий Comedy Club Павел Воля в честь 42-летия впервые прыгнул с парашютом в Дубае

Телеведущий Павел Воля недавно отметил свой 42-й день рождения в арабском Дубае. Об этом комик лично рассказал на своей странице в социальной сети “Инстаграм”, опубликовав также видео с подарком, который его жена Ляйсан Утяшева сделала своему супругу.

Супруга шоумена, которая является ведущей шоу «Танцы» на ТНТ, Ляйсан Утяшева, преподнесла Павлу Воле действительно неожиданный подарок-сюрприз. Ляйсан подарила супругу прыжок с парашютом. В своих Сторис телеведущая показала всем сам прыжок и эмоции своего супруга после совершённого данного действа. На видео Павел заявил полушутя, что таких экстремальных сюрпризов ему больше не надо.

Ляйсан также поздравила Волю, назвав его самым лучшим папой, а также мужем и другом. Она призналась ему еще раз в любви, отметив также, что тематика дня рождения — это высота. Сначала был прыжок с парашютом, а затем ужин в дорогом ресторане, который также располагался на большой высоте.

Сообщение Телеведущий Comedy Club Павел Воля в честь 42-летия впервые прыгнул с парашютом в Дубае появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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