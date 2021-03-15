Топ-7 худших нарядов Грэмми-2021

Алексей Вольцев

Кто в этом году не сильно слишком старался над своим образом?

В Staples Center сегодня ночью состоялась 63 церемония вручения «Грэмми». В рамках этого мероприятия наградили самых лучших представителей в музыкальной индустрии за прошедший год.

Изначально шоу должно было состояться 31 января, но из-за пандемии его перенесли.

Традиционно показываем вам топ худших нарядов звезд, которые явно не слишком сильно заморачивались к мероприятию.

Билли Айлиш (Billie Eilish). Маска уже стала ее аксессуаром, но и это не самое странное в ее образе… Посмотрите только на цвет костюма, в котором Билли пришла на красную дорожку.

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Бриттани Ховард (Brittany Howard). У нее траур?Деби Нова (Debi Nova). Деби кто-то пролил краску на розовое платье!Джулия Майклз (Julia Michaels). Что за странные валаны?H.E.R. Звезда явно проснулась и отправилась на премию, в чем лежала в постели!Тейлор Свифт (Taylor Swift). У Тэйлор уже в душе весна, раз так много цветов на платье.Доджа Кэт (Doja Cat). А Джоджа точно на ту вечеринку пришла?