Топ-7 худших нарядов Грэмми-2021
Сегодня, 12:00 Алексей Вольцев
Кто в этом году не сильно слишком старался над своим образом?
В Staples Center сегодня ночью состоялась 63 церемония вручения «Грэмми». В рамках этого мероприятия наградили самых лучших представителей в музыкальной индустрии за прошедший год.
Изначально шоу должно было состояться 31 января, но из-за пандемии его перенесли.
Традиционно показываем вам топ худших нарядов звезд, которые явно не слишком сильно заморачивались к мероприятию.
Билли Айлиш (Billie Eilish). Маска уже стала ее аксессуаром, но и это не самое странное в ее образе… Посмотрите только на цвет костюма, в котором Билли пришла на красную дорожку.
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Бриттани Ховард (Brittany Howard). У нее траур?
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Деби Нова (Debi Nova). Деби кто-то пролил краску на розовое платье!
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Джулия Майклз (Julia Michaels). Что за странные валаны?
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H.E.R. Звезда явно проснулась и отправилась на премию, в чем лежала в постели!
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Тейлор Свифт (Taylor Swift). У Тэйлор уже в душе весна, раз так много цветов на платье.
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Доджа Кэт (Doja Cat). А Джоджа точно на ту вечеринку пришла?
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По материалам: popcake.tv