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Трамп тайно раскритиковал Меган Маркл за интервью

Трамп тайно раскритиковал Меган Маркл за интервьюФото: Carlo Allegri / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп тайно раскритиковал Меган Маркл за интервью телеведущей Опре Уинфри. Об этом пишет Daily Mail.

По словам его бывшего старшего советника Джейсона Миллера, сначала Трамп хотел публично высказаться о ее словах, однако затем передумал. Миллер напомнил ему о судьбе телеведущего Пирса Моргана, который в негативном ключе высказался о принце Гарри и Меган Маркл, заявив, что они «предали королеву», и был отправлен в отставку.

После выхода интервью и отставки Моргана Трамп заявил, что находится на стороне телеведущего и назвал Маркл «никуда не годной».

8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

В мире

По материалам: lenta.ru
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