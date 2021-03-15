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Третья волна коронавируса обрушилась на Европу

Третья волна коронавируса обрушилась на ЕвропуФото: Globallookpress.com

Третья волна коронавируса обрушилась на Европу. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения, передает газета The Guardian.

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.

В Германии фактически признали наступление третьей волны в связи со скачком заболеваемости, а в Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны. Ситуация весьма тревожна и в столичном регионе Франции: по словам министра здравоохранения страны, каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин. Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии.

Ранее президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер заявил, что третья волна коронавируса может ударить по Европе в ближайшее время. По его словам, если не будет привито достаточно людей, ограничения придется вернуть осенью.

В мире

По материалам: lenta.ru
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