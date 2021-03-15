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Турция обвинила Сирию в атаке на Алеппо

Турция обвинила Сирию в атаке на АлеппоКадр: @tcsavunma / Twitter

Министерство обороны Турции обвинило Сирию в атаке на два населенных пункта провинции Алеппо, находящихся под контролем Анкары. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным ведомства, ракеты, запущенные с аэродрома Квайрес, попали по городам Джараблус и Эль-Баб. Анкара также обратилась к России с уведомлением о необходимости предотвращать подобные атаки. В результате взрыва пострадали несколько человек из гражданского населения.

Ранее РИА Новости со ссылкой на проправительственную сирийская газета al-Watan сообщало о ракетном ударе по нефтяным автоцистернам на территории Алеппо. «Несколько ракет неизвестного происхождения нанесли удар по объекту в деревне аль-Хамран на севере провинции Алеппо», — говорилось в публикации.

В мире

По материалам: lenta.ru
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