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Участницу «Пацанки» задержали с наркотиками

Участницу «Пацанки» задержали с наркотиками

Сколько бы не говорили, что проект «Пацанки» на телеканале «Пятница» меняет девчонок и учит решать вопросы без кулаков, в это до сих пор сложно поверить. Вчера одну из участниц шоу задержала полиция с наркотиками.

Накануне сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль, в котором были участницы «Пацанки» Диана Субботина и Зарина Голубцова. Из-за того, что девушки вели себя крайне странно, правоохранительным органам пришлось провести осмотр. В результате, в бюстгальтере и под шапкой у Дианы Субботиной обнаружили полиэтиленовый пакет. В нем было запрещенное вещество, а именно мефедрон. Возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков и ведется доследственная проверка обстоятельств задержания. Теперь девушка под подпиской о невыезде.


«25-летнюю Диану задержали вчера поздно ночью на улице Казакова. При осмотре у неё нашли несколько пакетиков с неким порошком», — заявляют в СМИ. 

В результате, Диана сама призналась, что у нее наркотики. Всего при себе у телезвезды было обнаружено 0,88 грамма. Вещество отправлено на экспертизу. У Зарины Голубцовой запрещенных веществ обнаружено не было.

[media=https://www.instagram.com/p/CDZ84pRj9sZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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