Участницу шоу «Пацанки» Диану Субботину задержали с наркотиками в лифчике

Алексей Вольцев

Вчера ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в салоне которого оказались звезды популярного реалити: Диана Субботина и Зарина Голубцова. Девушки вели себя странно, что вызвало у представителей правоохранительных органов подозрения. Как сообщают журналисты, у Дианы были обнаружены запрещенные вещества.

У 26-летней Дианы Субботиной обнаружили сверстки с порошком в бюстгальтере, а также под шапкой. Звезда реалити призналась, что это наркотик мефедрон. Вещество отправлено на экспертизу, а в отношении девушки возбуждено уголовное дело о хранении запрещенных препаратов. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что Диана стала известна после съемок в третьем сезоне популярного шоу «Пацанки». Девушка, казалось, успешно прошла закрытую Школу леди и уверяла, что проект помог ей измениться не только внешне, но и внутренне. Очередное преображение Субботина прошла в программе «Перезагрузка».

«Я хочу выйти отсюда свободной. Отпустить тот груз чувств и эмоций, с которыми я существую. Мне кажется, что на самом деле я ранимая и мягкая, просто эти качества где-то глубоко внутри», — делилась она.





Говорят, что в момент задержания с Дианой была и Зарина Голубцова, которая также принимала участие в «Пацанках». К слову, за плечами девушки серьезное криминальное прошлое. Говорят, она занималась угоном автомобилей и разбоем, за что несколько раз попадала за решетку. Причем первая судимость случилась с ней в 14 лет.