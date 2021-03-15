"Угроза агрессии". МИД России о стратегии Киева по "деоккупации" Крыма

Лидия Мартынова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что любые попытки киевских властей по возвращению Крыма в состав Украины терпят фиаско и воспринимаются в качестве агрессии против российских субъектов, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", – отметила Захарова.

Дипломат добавила, что "приближение седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией не дает покоя украинским деятелям".

"На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о неких трех "опорах", на которых будет строиться политика "возвращения" Крыма и Севастополя. Речь идет о новой стратегии "деоккупации", принятой Советом национальной безопасности и обороны, инициативе "Крымская платформа" и "восстановлении международного права". Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких "опорах" долго не устоишь", – настаивает она.

По мнению Захаровой, никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымчан, включая санкции и водную блокаду, не смогут вновь завоевать их доверие.

"Никакие "платформы" для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение", – подчеркнула официальный представитель МИД России.