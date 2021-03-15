В Ачинске нашли нарушения на комбинате школьного питания

Лидия Мартынова

Нарушения при организации питания найдены на комбинате школьного питания в красноярском Ачинске, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора Красноярского края.

Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников от 7 до 14 лет. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После массового отравления школьников суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект".

"В городе Ачинске МКУ "Комбинат школьного питания" и должностные лица привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей за нарушения законодательства при организации питания", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на комбинате отсутствовало меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, отсутствовал контроль на линии раздачи. Кроме того, найдены нарушения технологии изготовления готовых блюд и режима хранения продуктов, на комбинате реализовывалась продукция с истекшим сроком годности.