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В Архангельской области создают творческие мастерские при школах

В Архангельской области создают творческие мастерские при школах

На базе Долматовской средней школы № 6 Вельского района откроется областная творческая мастерская «Гончарное дело», сообщает пресс-служба Министерства образования Архангельской области.

Здесь ребята будут изучать традиционную сомовскую игрушку, каргопольскую игрушку, технологию изготовления гончарной посуды, которой славится Вельский район.

«Именно эта школа, которая считается одним из уникальных проектов в сфере дополнительного образования Поморья, будет курировать работу», – уточняется в информационном релизе.

В настоящее время подобные мастерские действуют уже в 13 муниципалитетах региона.

Проект реализован в рамках поручения губернатора области Александра Цыбульского.

«Школа народных ремесел вот уже 30 лет приобщает ребят к культуре Русского Севера. Уникальность обучения состоит в передаче традиций и секретов мастерства из рук в руки – от учителя-мастера к подрастающему поколению», – сообщается в информационном релизе.

Общество

По материалам: edu.ru
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