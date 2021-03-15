В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения

Лидия Мартынова

Комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отклонила проект оппозиции об отмене военного положения, передает корреспондент РИА Новости.

Оппозиционные фракции армянского парламента "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" вынесли в понедельник на обсуждение комиссии проект решения об отмене военного положения. По мнению депутата "Процветающей Армении" Армана Абовяна, военное положение, которое де-юре все еще действует в Армении, не соответствует сложившейся в стране ситуации и препятствует политическим процессам.