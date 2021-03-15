Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения

В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения

В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения
Комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отклонила проект оппозиции об отмене военного положения, передает корреспондент РИА Новости.

Оппозиционные фракции армянского парламента "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" вынесли в понедельник на обсуждение комиссии проект решения об отмене военного положения. По мнению депутата "Процветающей Армении" Армана Абовяна, военное положение, которое де-юре все еще действует в Армении, не соответствует сложившейся в стране ситуации и препятствует политическим процессам.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

У Меладзе и Джанабаевой появится третий ребенок
У Меладзе и Джанабаевой появится третий ребенок
Самые популярные в России машины снова подорожали
Самые популярные в России машины снова подорожали
Прибыль бизнеса в России рекордно рухнула
Прибыль бизнеса в России рекордно рухнула
Кинотеатр "Иллюзион" отметит 55-летие юбилейной программой
Кинотеатр "Иллюзион" отметит 55-летие юбилейной программой
В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров
В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров
Брат казненного «вагнеровцами» сирийца подал заявление в СК
Брат казненного «вагнеровцами» сирийца подал заявление в СК
Названо число погибших в Сирии российских военных
Названо число погибших в Сирии российских военных
Китай ответил на претензии Украины по Крыму
Китай ответил на претензии Украины по Крыму
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
«Кто предатель?» Бутусов призвал Зеленского дать ответ по вагнергейту
«Кто предатель?» Бутусов призвал Зеленского дать ответ по вагнергейту
Бывшего возлюбленного Бузовой раскритиковали за выступление в доме престарелых
Бывшего возлюбленного Бузовой раскритиковали за выступление в доме
Ариана Гранде украла победу на Грэмми у Чонгука
Ариана Гранде украла победу на Грэмми у Чонгука

Топ на сегодня

В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России

Еще по теме

В Армении оппозиция планирует отставку Пашиняна
Делегация Минобороны Армении посетила штаб Южного военного округа
Армения объявила военное положение, идет всеобщая мобилизация
Полиция Армении начала разгонять протестующих