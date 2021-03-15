В Азербайджане стартуют первые после эскалации в Карабахе учения

Алексей Вольцев

Первые после военной эскалации в Карабахе учения азербайджанской армии стартуют в понедельник, к ним будут привлечены до 10 тысяч военнослужащих, аналогичные учения пройдут и в Армении с 16 марта. МИД России заявил, что не видит в азербайджанских учениях рисков для стабильности и безопасности в регионе, так как они носят плановый характер.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Все по плану

Азербайджанская армия начнет в понедельник оперативно-тактические учения, будут привлечены до 10 тысяч военнослужащих, около 100 танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Ильхамом Алиевым, с 15 марта в азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения с привлечением видов войск (сил)", - сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.В состоянии боевой готовности

На учениях, которые пройдут в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание будет уделяться управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения. При учениях будет учитываться боевой опыт, обретенный во время боевых действий в Карабахе, подчеркнули в минобороны.