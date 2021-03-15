В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны

Вадим Карасев

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Спецслужбы Сирии предотвратили крупный теракт в пригороде столицы страны Дамаска. Об этом пишет SANA.

Спецслужбы при содействии жителей населенных пунктов Закия и Канакер ликвидировали троих боевиков в поясах смертников недалеко от столицы. Они также арестовали еще троих злоумышленников — они тоже несли с собой взрывчатку. Предполагается, что террористы планировали подорвать себя в самом Дамаске.

Это произошло 15 марта, в десятилетнюю годовщину гражданской войны в Сирии.

1 марта Сирийская армия сообщила о ракетной атаке около Дамаска. По данным издания, ракеты были выпущены израильскими военными со стороны Голанских высот. Удары пришлись на «некоторые цели» в окрестностях города, однако большую часть снарядов перехватили сирийские ПВО.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.