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В Европе приготовились ввести четырехдневную рабочую неделю

В Европе приготовились ввести четырехдневную рабочую неделюФото: Albert Gea / Reuters

Власти Испании первыми в Европе приготовились ввести четырехдневную рабочую неделю, пишет The Guardian.

Пока речь идет о пилотном проекте, детали которого до сих пор не проработаны до конца. Инициатива принадлежит левоцентристской партии Mas Pais. Теперь ее поддержало правительство.

Предполагается, что участниками эксперимента на первом этапе станут все желающие компании. Переходить на укороченную 32-часовую рабочую неделю они будут в добровольном порядке. За работниками будет сохраняться зарплата в полном объеме, а предприятия будут получать компенсацию из бюджета.

В первый год действия эксперимента их размер будет равняться 100 процентам недополученной выручки, во второй — 50 процентам, в третий — 33 процентам. Ожидается, что участниками пилотного проекта станут около 200 предприятий, на которых занято от трех до шести тысяч человек.

Поводом для инициативы Mas Pais послужило то обстоятельство, что жители Испании тратят на работу больше времени, чем в среднем в Европе, но при этом показывают слишком низкую производительность труда. В 1919 году Испания стала первой страной в Западной Европе, перешедшей на восьмичасовой рабочий день.

Идея введения четырехдневной рабочей недели активно обсуждается в России. Последнее предложение по этой теме было озвучено уполномоченным по правам человека по Москве Татьяной Потяевой, заявившей о возможности введения укороченной недели для женщин.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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