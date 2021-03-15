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В Госдуме обсудят вмешательство в дела России с помощью соцсетей

В Госдуме обсудят вмешательство в дела России с помощью соцсетей
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне на заседании 16 марта обсудит попытки иностранного влияния через зарубежные социальные сети, сообщили журналистам в пресс-службе комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции.

"Шестнадцатого марта состоится заседание комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В повестке заседания вопрос "О вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации с использованием площадок зарубежных социальных сетей", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие депутаты Госдумы, представители Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, МВД России, Роскомнадзора, Общественной палаты РФ.

Политика

По материалам: ria.ru
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