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В Госдуме предложили создать новый кодекс

В Госдуме предложили создать новый кодекс
Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс, который стал бы своего рода учебником для тех, кто живёт и работает на селе.


"Напрашивается Крестьянский кодекс. В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить", - рассказал РИА Новости Харитонов.

По его словам, в этом кодексе можно было бы прописать "все возможности и шаги, все возможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно". Глава комитета уточнил, что в такой кодекс могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.


"Это вроде как "Родная речь", как учебник, когда открыл – и на все есть ответы сразу... Открыл человек "Родную речь", по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то", - пояснил Харитонов.

Россия

По материалам: ria.ru
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