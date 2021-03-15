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В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей по всей России

В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей по всей РоссииФото: Варвара Гертье / РИА Новости

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей по всей России. По ее инициативе, сумма заработной платы для специалистов моложе 35 лет будет составлять полтора-два МРОТ, сообщает RT.

В письме на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко депутат призвала ввести официальный правовой статус молодого педагога: выпускника педагогического вуза в возрасте до 35 лет и с гражданством РФ. Попадающим под эти критерии гражданам Строкова предложила установить единую начальную ставку в размере полутора-двух федеральных МРОТ (от 19 до 25 тысяч рублей).

Свою инициативу депутат объяснила тем, что уровень МРОТ во всех субъектах страны разный, поэтому оклад учителей отличается в разы. Кроме того, единый оклад поспособствует росту престижа профессии и даст возможность молодым специалистам оставаться в родных регионах.

Ранее Строкова предложила отменить всероссийские проверочные работы (ВПР) школьников, поскольку они не отражают реального качества знаний учеников, но создают дополнительную нагрузку.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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