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В Госдуме прокомментировали визит китайской делегации в Крым

В Госдуме прокомментировали визит китайской делегации в КрымРуслан БальбекФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Пекин демонстрирует взвешенное отношение к мировым проблемам, поэтому, если у Китая есть интересы в Крыму, он осознает необходимость развития связей с регионом. Заявление об этом депутата Госдумы от региона Руслана Бальбека публикуют «Известия» в понедельник, 15 марта.

«Им (китайским делегациям — прим. «Лента.ру») важно, что в регионе порядок и безопасность. Мы же открыты для всех, кто желает посетить полуостров согласно российским правилам. Так что зря в Украине ломают копья, они сами разорвали все связи», — сказал парламентарий.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович также прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его ответом на действия Украины по национализации завода «Мотор Сич».

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти. СНБО заподозрила, что реальной целью китайцев было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.

Россия

По материалам: lenta.ru
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